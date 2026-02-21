TIR bloccato a Nocera Umbra | evacuata una famiglia intervengono i Vigili del Fuoco

Un TIR rimasto incastrato in una stretta via di Nocera Umbra ha costretto all’evacuazione di una famiglia. Il veicolo ha bloccato la strada tra un’abitazione e la chiesa, impedendo il passaggio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e liberare il mezzo. La strada rimane chiusa mentre proseguono le operazioni di rimozione. Nessuno si è ferito durante l’incidente. La situazione resta sotto controllo.

Momenti di tensione ieri nella frazione Isola di Nocera Umbra, dove un TIR è rimasto incastrato in una strettoia tra un’abitazione e la vecchia chiesa del paese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gaifana, che hanno subito avviato le operazioni di recupero del mezzo pesante. La complessità dell’intervento ha richiesto anche l’arrivo dell’autogru dei Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale di Perugia. Per motivi di sicurezza, dall’abitazione adiacente al TIR sono stati evacuati una giovane donna e due bambini piccoli, bloccati dall’ingresso quasi completamente ostruito dal mezzo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Tir in fiamme sull'A1, intervengono i vigili del fuocoNel primo pomeriggio di martedì 16 dicembre, sull’autostrada A1 tra Capua e Caianello, un tir è stato coinvolto in un incendio.

Tir sbanda e finisce nel fosso: intervengono i vigili del fuocoVenerdì 16 gennaio alle 19:15, due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute in via Valdera Sud, a Pontedera, per recuperare un tir che era finito nel fosso dopo aver sbandato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.