TikTok | traccia i tuoi dati anche senza app Scopri come

TikTok Sotto Controllo: La Sorveglianza Silenziosa che Va Oltre l’App. La popolarità di TikTok, la piattaforma di social media che ha conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, è offuscata da recenti rivelazioni sulla sua capacità di tracciare le attività online degli utenti anche quando l’applicazione non è installata sui loro dispositivi. Questa scoperta solleva interrogativi cruciali sulla privacy digitale e sulla raccolta di dati personali, aprendo un dibattito sulla trasparenza delle pratiche di sorveglianza nell’era digitale. L’utilizzo degli smartphone è diventato una parte integrante della vita quotidiana, trasformando il modo in cui comunichiamo, ci informiamo e interagiamo con il mondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

