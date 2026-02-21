Tifosi argentini pazzi di Palacios | È il miglior difensore del paese

I tifosi argentini esaltano Tomas Palacios, definendolo il miglior difensore del paese. Dopo il trasferimento dall’Inter all’Estudiantes in prestito, il giovane difensore ha conquistato il pubblico di La Plata con le sue prestazioni. In poche settimane, Palacios ha attirato l’attenzione grazie alle sue qualità difensive e al suo impegno in campo. La sua popolarità cresce tra i fan, che lo considerano una delle promesse più promettenti del calcio argentino.

Tomas Palacios si sta prendendo l’Argentina. Il difensore, ceduto dall’Inter all’Estudiantes in prestito annuale con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, è diventato in poche settimane uno dei beniamini del pubblico di La Plata. Da quando è tornato “a casa”, Palacios ha collezionato prestazioni di altissimo livello, risultando spesso tra i migliori in campo. Le sue prove non sono passate inosservate e in patria si parla già di una possibile convocazione con l’Argentina, con lo staff della Selección che – secondo i cronisti sudamericani – starebbe monitorando con attenzione la sua crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

