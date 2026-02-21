Tiago Gabriel a DAZN | Contro l’Inter gara difficile In Italia si impara molto

Tiago Gabriel ha commentato la sconfitta del Lecce contro l’Inter, attribuendola alle diverse strategie adottate. Il difensore portoghese ha sottolineato che affrontare squadre come i nerazzurri richiede adattamento e concentrazione. Durante l’intervista, ha spiegato che in Italia si impara molto sul ritmo e sulla fisicità del gioco. Gabriel ha anche condiviso che questa esperienza gli permette di migliorare le sue capacità. La partita ha mostrato alcuni punti critici della squadra giallorossa.

Inter News 24 Tiago Gabriel a DAZN: il difensore del Lecce analizza la sconfitta contro i nerazzurri e le differenze tra il calcio italiano e quello portoghese. Dopo la sfida di San Siro che ha visto il Lecce uscire sconfitto nel confronto con i campioni d'Italia, uno dei protagonisti più brillanti tra le fila dei salentini è stato senza dubbio Tiago Gabriel. Il giovane difensore centrale, prospetto di grande fisicità giunto nel Salento per blindare la retroguardia, si è distinto per un salvataggio miracoloso sulla linea di porta, strozzando in gola l'urlo del gol a Federico Dimarco, l'esterno mancino dei nerazzurri e colonna della Nazionale.