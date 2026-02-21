The Swedish Connection | un film storico tra dramma e commedia – Recensione

Nel 1942, la Svezia si trova al centro di un episodio storico quando Gösta Engzell, responsabile del settore legale del Ministero degli Esteri, cerca di facilitare l’ingresso degli ebrei norvegesi in fuga dalle persecuzioni naziste. La sua squadra lavora per modificare alcune leggi sull’immigrazione che, di default, impediscono loro di trovare rifugio nel paese. Le decisioni prese in quel periodo influenzano la vita di molte persone e lasciano tracce nella memoria collettiva.

Nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, la Svezia è un Paese neutrale. Gösta Engzell è a capo del dipartimento legale del Ministero degli Esteri e quando le ll'immigrazione iniziano a negare un potenziale rifugio agli ebrei norvegesi in fuga dalle deportazioni naziste, insieme al suo team comincia a creare delle potenziali eccezioni, nella speranza di concedere asilo a più persone possibili. Il protagonista di The Swedish Connection comincia così a inventarsi scappatoie burocratiche sempre più fantasiose, interpretando i regolamenti a convenienza e attirandosi spesso le antipatie dei superiori, timorosi che la Germania possa vedere tali decisioni come un affronto diretto.

