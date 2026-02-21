The Swedish Connection | un film storico tra dramma e commedia – Recensione

Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, la decisione di limitare l’accoglienza agli ebrei norvegesi mette in crisi il dipartimento legale svedese. Gösta Engzell, responsabile del settore, ordina al suo team di individuare eccezioni alle nuove leggi sull’immigrazione. La discussione tra i funzionari si fa accesa mentre cercano di salvare più vite possibili. Le tensioni aumentano nel tentativo di trovare un equilibrio tra legge e umanità. La situazione diventa un test per il loro senso di responsabilità.

Nel 1942, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, la Svezia è un Paese neutrale. Gösta Engzell è a capo del dipartimento legale del Ministero degli Esteri e quando le ll’immigrazione iniziano a negare un potenziale rifugio agli ebrei norvegesi in fuga dalle deportazioni naziste, insieme al suo team comincia a creare delle potenziali eccezioni, nella speranza di concedere asilo a più persone possibili. Il protagonista di The Swedish Connection comincia così a inventarsi scappatoie burocratiche sempre più fantasiose, interpretando i regolamenti a convenienza e attirandosi spesso le antipatie dei superiori, timorosi che la Germania possa vedere tali decisioni come un affronto diretto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

