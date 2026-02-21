The Brick la scatola che sequestra il telefono | come funziona il mattoncino anti-social

The Brick, un piccolo dispositivo chiamato così, blocca l’accesso ai social media come Instagram e TikTok. La causa di questa scelta è la crescente dipendenza digitale, che spinge molte persone a cercare alternative per limitare l’uso degli smartphone. Il mattoncino si collega facilmente ai telefoni e permette di disattivare le app indesiderate con un semplice clic. Alcuni utenti raccontano di aver ritrovato più concentrazione grazie a questa soluzione.

© Screenworld.it - The Brick, la scatola che sequestra il telefono: come funziona il mattoncino anti-social

Per spegnere Instagram e TikTok serve un altro dispositivo. Sembra un paradosso, eppure è la realtà di migliaia di persone che hanno scelto di affidarsi alla tecnologia per difendersi dalla tecnologia stessa. La buona volontà, a quanto pare, non basta più. Scrollare è diventato un gesto talmente automatico che interromperlo richiede qualcosa di più drastico: un ostacolo fisico, concreto, che si frapponga tra noi e lo schermo. Si chiama The Brick, letteralmente il mattone, ed è un sistema tanto semplice quanto geniale. Funziona bloccando le applicazioni più invasive dello smartphone finché non si avvicina fisicamente al telefono un piccolo dispositivo quadrato. 🔗 Leggi su Screenworld.it Leggi anche: Sequestra la ex e il figlio ma lei lo riprende col telefono: arrestato Come nascondere il numero di telefono: il trucco che funziona su tutti gli smartphoneMaria ha deciso di nascondere il suo numero di telefono perché non vuole ricevere chiamate indesiderate dopo aver chiamato un ufficio commerciale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio social, arriva The Brick: come funziona l'app che ti sequestra il telefono. Addio social, arriva The Brick: come funziona l'app che ti «sequestra» il telefonoPer spegnere Instagram e TikTok serve… un altro dispositivo. La buona volontà non basta, e così sempre più persone scelgono ... msn.com Addio social, arriva The Brick: come funziona l'app che ti «sequestra» il telefono - facebook.com facebook