Tessabit lascia l’angolo tra via Rusconi e via Vittorio Emanuele | mistero su chi subentra

Tessabit ha chiuso il suo negozio nel centro di Como, lasciando vuoto lo spazio all'angolo tra via Rusconi e via Vittorio Emanuele. La decisione ha sorpreso molti clienti abituali, che si chiedono chi prenderà il suo posto. La serranda abbassata fa pensare a un cambiamento in arrivo, ma ancora nessuna comunicazione ufficiale. La riqualificazione dell’area potrebbe portare nuove attività, ma al momento tutto resta incerto. La strada rimane silenziosa e priva di spiegazioni ufficiali.

Un cartello annuncia il trasferimento del negozio. Ora si apre il toto-nome su chi prenderà il suo posto Nel cuore del centro storico di Como, tra via Rusconi e via Vittorio Emanuele, una serranda abbassata non passa inosservata. Il punto vendita di Tessabit ha chiuso i battenti nella storica posizione ad angolo, uno degli snodi più frequentati dello shopping cittadino. A informare i clienti è un cartello affisso in vetrina: l'attività si è trasferita al civico 67 di via Vittorio Emanuele. Nessun riferimento a cessazioni definitive o ridimensionamenti. Il messaggio è chiaro e sintetico: il punto vendita cambia indirizzo.