Terricciola scontro sulla Sarzanese | feriti indagini e traffico

Un incidente sulla strada Sarzanese a Terricciola ha causato feriti e rallentamenti nel traffico ieri pomeriggio. Tre auto si sono scontrate in via dei Poggiarelli, provocando diverse ferite tra i conducenti e i passeggeri coinvolti. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo prove e ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato le persone ferite in ospedale. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Scontro sulla Sarzanese Valdera: feriti in un incidente a Terricciola. Un incidente stradale che ha coinvolte tre autovetture si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 20 febbraio, in via dei Poggiarelli, nel comune di Terricciola. Diverse persone hanno riportato feriti, i cui contorni e le cui cause sono ancora oggetto di accertamento da parte delle forze dell'ordine. L'evento ha richiesto l'intervento del personale dei Vigili del Fuoco, impegnato a mettere in sicurezza l'area e a coadiuvare i soccorritori. L'allarme è scattato poco prima delle ore 16. I Vigili del Fuoco sono giunti rapidamente sul luogo, trovando una scena complessa con i veicoli danneggiati e i conducenti in stato di shock.