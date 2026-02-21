Terremoto nel Cilento | scossa profonda avverte la provincia di Salerno

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha scosso Montecorice, nel Cilento, causando paura tra i residenti. La scossa si è avvertita chiaramente in diverse zone della provincia di Salerno, con una profondità di 319 chilometri. Non sono stati rilevati danni materiali, ma molti cittadini sono scappati di casa in preda al panico. Le autorità monitorano ancora la situazione, mentre le case vicine restano sotto sorveglianza. La terra continua a tremare nella regione.

Scossa di terremoto magnitudo 4.5 a Montecorice, nel Salernitano. Ipocentro a 319 km di profondità: nessun danno segnalato dopo i rilievi dell'INGV. Un evento sismico di intensità moderata ha interessato il sottosuolo della Campania nel cuore della notte. La terra ha tremato nei pressi del comune di Montecorice, nel Salernitano, dove i sismografi hanno rilevato un movimento tellurico di magnitudo 4.5. Nonostante la potenza della scossa, la notevole distanza dalla superficie ha limitato drasticamente la percezione del fenomeno da parte della popolazione. La rilevazione è stata effettuata con precisione dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma alle ore 1:28.