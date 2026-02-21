Terremoto Italia scossa improvvisa | magnitudo 4.5

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha scosso l’Italia alle prime ore dell’alba, provocando paura tra i residenti. La scossa si è verificata poco dopo l’1:25, interrompendo il silenzio della notte in diverse zone. Le persone si sono svegliate di soprassalto, molte uscendo rapidamente di casa per paura di danni. Non si segnalano ancora danni gravi, ma l’evento ha messo in allerta la popolazione. La Protezione Civile monitora la situazione in tempo reale.

C'era ancora il silenzio profondo della notte quando, poco dopo l'1:25, la terra ha emesso un brusco segnale che ha interrotto il sonno di molte persone. Una scossa di magnitudo 4.5 è stata rilevata dai sismografi alle ore 01:28 dalla Sala Sismica dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con un ipocentro che i dati preliminari indicano a circa 319 chilometri di profondità sotto la superficie terrestre. Terremoto in Italia, forte scossa di magnitudo di 4.5. Per la geologia, un sisma così profondo rientra nella categoria di terremoti "profondi", un fenomeno sismico registrato in zone tettonicamente attive dove la frizione tra placche non si verifica vicino alla crosta, ma molto più in basso, nel mantello superiore.