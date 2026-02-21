Terremoto 2016 | Mutui e bollette alleggerite rinascita per

Dopo il terremoto del 2016, molte famiglie e Comuni delle zone colpite ricevono ancora supporto economico. La decisione di prolungare l’assistenza si traduce in una riduzione delle rate dei mutui e delle bollette. Questa misura aiuta a sostenere le comunità che faticano a riprendersi dopo il sisma. Le agevolazioni rimarranno in vigore ancora per alcuni mesi, offrendo un sollievo concreto alle persone coinvolte. La proroga si applica a diverse aree danneggiate dal terremoto.

Terremoto 2016: Prolungata l’Assistenza Economica per Comuni e Famiglie del Cratere. Una boccata d’aria per i territori marchiani, umbri, laziali e abruzzesi colpiti dal sisma del 2016. La proroga dei mutui differiti per gli enti locali e degli sconti sulle bollette di luce, gas e acqua, giunta in questi giorni, rappresenta un atto di continuità fondamentale per la complessa operazione di ricostruzione che continua a impegnare le comunità e le amministrazioni locali. L’iniziativa, formalizzata attraverso accordi tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, mira a sostenere la ripresa economica e sociale di un’area che, a quasi dieci anni dalla scossa, si trova ancora a fronteggiare sfide significative.🔗 Leggi su Ameve.eu

