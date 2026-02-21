Terremoto 2016 | CDP sblocca fondi Comuni del cratere respirano

La Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di sbloccare nuovi fondi destinati ai Comuni colpiti dal terremoto del 2016, che ha provocato danni ingenti alle strutture pubbliche e private. Questa decisione permette ai piccoli centri del cratere di avviare lavori di ricostruzione e migliorare i servizi essenziali. Le amministrazioni locali attendono ora di poter investire concretamente nelle proprie comunità, per riprendere l’attività normale e garantire servizi più efficienti. La ripresa concreta sembra più vicina.

Sisma 2016: Cassa Depositi e Prestiti Sblocca i Fondi, un Respiro per i Comuni del Cratere. Un’importante svolta finanziaria per i territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma del 2016 e 2017. Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato il differimento delle rate dei mutui per Comuni e Province, un provvedimento che mira ad accelerare la fase di ricostruzione e a liberare risorse per investimenti essenziali e servizi pubblici. La decisione, attuata in linea con le disposizioni della Legge di Bilancio 2026, rappresenta un intervento significativo per alleggerire il peso dei bilanci degli enti locali, spesso gravati da impegni finanziari preesistenti e chiamati a gestire una complessa operazione di ripristino delle infrastrutture e del tessuto sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu Roma: riapre il ponte Giulio Rocco a Ostiense, era chiuso dal terremoto del 2016A Roma, il ponte Giulio Rocco, nel quartiere Ostiense, riapre al traffico dopo essere rimasto chiuso dal terremoto del 2016. Giudice Usa sblocca fondi a 5 Stati demUn giudice federale negli Stati Uniti ha temporaneamente sbloccato 10 miliardi di dollari destinati a programmi di assistenza per infanzia e famiglie, inizialmente bloccati dall’amministrazione Trump. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Leonardo Del Vecchio interviene su Delfin: una decisione presa per onorare la volontà del padre. L’iniziativa mira a sbloccare la successione e garantire continuità alla holding #ANSA - facebook.com facebook