Terracina argine a rischio | traffico bloccato riunione d’urgenza

Un'insicurezza crescente riguarda l’argine del Canale Linea Pio VI a Terracina, dopo che sono state riscontrate crepe visibili e segni di cedimento. La causa principale sembra essere l’erosione delle fondamenta, che ha portato a blocchi stradali e a una difficile circolazione nel centro cittadino. Le autorità locali hanno convocato un incontro d’emergenza per valutare i danni e pianificare interventi immediati. Si attendono aggiornamenti sulle misure da adottare.

Terracina, Allarme per l’Argine del Canale Linea Pio VI: Un Coordinamento Urgente tra Enti e Ricerche in Corso. Terracina è al centro di una complessa situazione riguardante un cedimento parziale dell’argine del canale Linea Pio VI, che ha portato all’interdizione al traffico in via Lungolinea Pio VI. Una riunione straordinaria, convocata dal sindaco Francesco Giannetti, ha la partecipazione di rappresentanti di Regione Lazio, Provincia di Latina, Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest e Agenzia del Demanio per valutare le cause e definire un piano d’azione volto a garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità in un’area cruciale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Terracina, cedimento argine del canale Linea Pio VI: vertice in ComuneA Terracina, il cedimento di una parte dell’argine del canale Linea Pio VI ha causato l’intervento immediato delle autorità locali. Calabria, ponte SS107 a rischio: cedimento strutturale, traffico deviato e urgenza interventi di consolidamento.Un cedimento parziale di una spalletta ha causato la chiusura del ponte sulla SS107 “Silana-Crotonese” a Zumpano, in provincia di Cosenza. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cedimento dell’argine del canale Linea Pio VI, tavolo in Comune. Allerta meteo arancione a Terracina: attivato il COC, monitoraggio e assistenza alla popolazioneIl Comune consiglia di evitare gli spostamenti non necessari, soprattutto nelle aree a rischio idrogeologico Terracina, 14 febbraio 2026 – Terracina si prepara al peggioramento delle condizioni meteo ... ilfaroonline.it Erosione costiera, ne parliamo con Giorgini (Geologi ER): ecco le aree più a rischio del litorale ravennateIl fenomeno dell’erosione costiera è sempre più d’attualità, perché i cambiamenti climatici di questi ultimi anni lo stanno aggravando. A rischio sono il ... ravennanotizie.it Cedimento dell’argine del canale Linea Pio VI, tavolo in Comune a Terracina x.com