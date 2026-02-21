Terni | Via Tre Venezie chiusa 5 giorni cedimento fognario a rischio

A Terni, un crollo della rete fognaria ha causato la chiusura di Via Tre Venezie per cinque giorni. La strada sarà interdetta al traffico dal 23 al 27 febbraio, per permettere i lavori di riparazione. Il cedimento ha provocato crepe e possibili rischi di allagamento, costringendo le autorità a intervenire immediatamente. La chiusura riguarda sia i mezzi che i pedoni, creando disagi nella zona centrale della città.

Terni, Cinque Giorni di Disagi per Via Tre Venezie: Cedimento Fognario e Interruzione al Traffico. Via Tre Venezie a Terni sarà chiusa al traffico per cinque giorni, dal 23 al 27 febbraio, a causa di un grave cedimento della rete fognaria. La decisione, assunta dall'amministrazione comunale, è volta a garantire la sicurezza pubblica e a permettere interventi urgenti sulla condotta danneggiata, con ripercussioni sulla mobilità nella zona est della città. Un'Emergenza Sotto la Strada: Le Cause del Cedimento. Il cedimento della rete fognaria è stato progressivo, aggravato dalle intense piogge che hanno colpito la regione nelle ultime settimane.