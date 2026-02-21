Termoli | Porto più sicuro Guardia Costiera e Autorità insieme per

L’Autorità Portuale di Termoli e la Guardia Costiera hanno avviato una collaborazione più stretta per migliorare la sicurezza del porto. Questa iniziativa nasce dopo vari controlli e verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza, che hanno evidenziato l’importanza di un lavoro congiunto. Ora, le due istituzioni si impegnano a coordinare meglio le operazioni quotidiane e a garantire un ambiente più protetto per lavoratori e visitatori. La nuova alleanza punta a rafforzare la tutela dello scalo Adriatico.

Termoli: L'Autorità Portuale e la Guardia Costiera Uniscono le Forze per il Futuro dello Scalo Adriatico. Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, Francesco Mastro, ha concluso ieri una visita istituzionale alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli, in Molise. L'incontro, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni, ha delineato strategie per lo sviluppo dello scalo termolese, nodo cruciale per la mobilità marittima regionale e la sicurezza lungo l'Adriatico. La visita, avvenuta il 20 febbraio 2026, si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso il potenziamento delle infrastrutture portuali del Sud Italia.