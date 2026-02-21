Termocoperte in F1 | il loro ruolo decisivo nelle qualifiche

Le termocoperte in Formula 1 sono fondamentali per il riscaldamento degli pneumatici durante le qualifiche. La loro presenza permette di raggiungere rapidamente la temperatura ottimale, migliorando l’aderenza in pista. La causa principale del loro utilizzo risiede nella necessità di garantire prestazioni elevate fin dal primo giro. I team investono molto in questa tecnologia, che influisce direttamente sui tempi di percorrenza. Le strategie di riscaldamento diventeranno sempre più decisive nel corso della stagione.

Con l'avvio della stagione 2026, l'attenzione si concentra su un aspetto cruciale della gestione degli pneumatici: il bilanciamento delle temperature tra gli assi. Il contesto è particolarmente ricco di incognite sui circuiti cittadini, dove le condizioni di grip e le dinamiche di trazione richiedono una preparazione accurata delle gomme. La differenza di gestione tra anteriore e posteriore può incidere notevolmente sul comportamento delle monoposto, influenzando sia le prestazioni sul giro lanciato sia la consistenza nel corso del fine settimana di gara. La planimetria della stagione si muove su tracciati urbani dove le forze non si manifestano in modo eccezionale, rendendo essenziale una fase di warm-up mirata.

