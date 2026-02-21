Teramo | 385 tifosi invadono Sora caccia al tutto esaurito per

Il Teramo ha attirato 385 tifosi che si sono recati a Sora, creando un’affluenza record. La forte partecipazione ha portato a un rapido sold-out dei biglietti, con quasi tutti esauriti in meno di un giorno. I supporter sono già in viaggio, determinati a sostenere la squadra in questa trasferta. La voglia di seguire il proprio team si fa sentire, mentre gli appassionati si preparano a vivere una giornata di calcio intenso.

Teramo Calcio: una Trasferta da Tutto Esaurito, Cresce l'Entusiasmo tra i Tifosi. La trasferta del Teramo calcio a Sora si preannuncia un evento corale, con 385 biglietti già venduti a meno di 24 ore dalla chiusura delle vendite. L'ondata di adesioni per la partita di Serie D, in programma sul campo sorano, testimonia un rinnovato entusiasmo tra i tifosi e un forte desiderio di sostenere la squadra anche fuori casa. La dirigenza spera di raggiungere il tutto esaurito, mettendo a disposizione ulteriori 115 tagliandi. Un'Onda di Entusiasmo per la Trasferta. L'attesa per la partita di domenica prossima a Sora ha generato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi del Teramo calcio. Il Teramo si prepara alla trasferta di Sora dopo i tre punti conquistati in extremis contro il Fossombrone. Sono 500 i biglietti a disposizione allo stadio Tomei per i tifosi biancorossi.