teofimo lopez sale di categoria e mantiene il padre come allenatore

Teofimo Lopez ha deciso di cambiare categoria e passare ai pesi welter, motivato dalla volontà di ottenere un titolo in questa divisione. La scelta ha portato anche alla conferma del padre come allenatore, rinforzando il rapporto tra loro. Lopez si allena intensamente in vista delle prossime sfide, puntando a dimostrare il suo valore in una categoria più competitiva. La sua prossima uscita sul ring è attesa per il mese prossimo.

Lo spostamento ai pesi welter segna una nuova tappa nella carriera di Teofimo López, con l’obiettivo di conquistare un titolo a 147 libbre dopo la sconfitta subita contro un avversario di alto livello. La scelta punta a una terza divisione, mantenendo la guida tecnica del padre come coach principale e portando avanti una collaborazione che ha accompagnato i suoi principali trionfi. La decisione arriva dopo la vittoria dell’avversario nello scontro decisivo all’ombra del Madison Square Garden, avvenuto il 31 gennaio, dove López non è riuscito a imporsi ai scoring rounds e ha chiuso la contesa perdendo per decisione unanime.🔗 Leggi su Mondosport24.com

