Tenta la fuga in moto inseguimento a Gatteo

Un uomo ha cercato di scappare in moto a Gatteo, provocando un inseguimento tra le vie del paese. A circa 120 kmh, ha attraversato le zone residenziali cercando di seminare gli agenti. La Polizia locale ha inseguito il veicolo in centro, bloccandolo infine in una laterale. Il tentativo di fuga ha causato momenti di grande tensione tra i passanti e gli agenti. La scena si è svolta davanti a un negozio di alimentari, con il traffico che si è fermato.

A centoventi chilometri orari tra le case per sfuggire alla Polizia. Attimi di forte tensione si sono vissuti nel pomeriggio di martedì scorso, quando una pattuglia della Polizia locale di Gatteo, impegnata in un posto di controllo lungo via Rubicone, alle 15.15, ha intimato l'alt a un motociclista in transito. Il conducente però, anziché fermarsi, ha effettuato repentinamente un'inversione di marcia dandosi alla fuga in direzione mare. È iniziato subito un inseguimento ad alta velocità lungo le vie cittadine, durante il quale il motociclista, determinato a non fermarsi, ha raggiunto una velocità superiore ai 120 kmh in pieno centro urbano, compiendo manovre azzardate e mettendo a rischio la sicurezza pubblica.