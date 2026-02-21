Tenta il colpo in due case ladro scoperto dai proprietari | Stanze a soqquadro qui troppi furti
Un ladro ha tentato di svaligiare due case a Borgo Punta, ma è stato scoperto dai proprietari. Durante la notte del 19 febbraio, si è introdotto in una bifamiliare, lasciando le stanze a soqquadro. I proprietari, svegliati dai rumori, lo hanno sorpreso mentre rovistava tra le cose. L’uomo è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, dove i residenti sono preoccupati per la sicurezza.
Aperta una cassetta: "Avevo portato tutto in banca una settimana fa". Il malvivente è stato ripreso Ancora un furto in appartamento. O, meglio, due tentati. E’ quanto accaduto nella serata di giovedì 19 febbraio, in una bifamiliare del quartiere di Borgo Punta. Intorno alle 22, infatti, un ladro ha provato a svaligiare le due case, andandosene però a mani vuote. A raccontare quello che è successo è uno dei residenti delle stesse abitazioni. “Stavo guardando la televisione al pian terreno quando il vicino mi ha chiamato al telefono, dicendo di aver subito un furto – spiega -. A quel punto sono salito al piano di sopra e ho scoperto che il malvivente era entrato anche nelle mie camere, rovistando dappertutto e mettendo le stanze completamente a soqquadro”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Furti, emergenza senza fine: 4 case nel mirino in una sera. “Tutte le stanze a soqquadro”A Tolentino si susseguono i furti che hanno messo in allarme la comunità.
Ladri in casa: i proprietari rientrano e trovano le stanze a soqquadroI proprietari di una casa a Nuvolento sono rientrati e hanno trovato tutto a soqquadro.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Basilicata: rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercato! L’intervento della Polizia; Tenta il colpo in due case, ladro scoperto dai proprietari: Stanze a soqquadro, qui troppi furti; Milano, tenta di rapinare una banca ma rimane bloccato nel caveau: arrestato ventiquattrenne; Roma, armato di pistola cerca di fare un colpo in banca: i poliziotti lo riconoscono e sventano la rapina.
Si nasconde in banca e tenta il colpo di notte: arrestato 24enne a MilanoRipreso dalle telecamere mentre cercava di forzare le cassette di sicurezza: bloccato dai carabinieri all’alba ... laprovinciadivarese.it
Matera, armato di coltello rapina una farmacia e tenta il colpo in un supermercatoNella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Matera ha tratto in arresto, in quasi flagranza di reato, l’autore di due rapine – una tentata e una consumata – perpetrate ai danni di un supermercato e ... basilicata24.it
ANSA.it. . Colpo in banca sfumato. Il ladro rimane chiuso nel caveau. Una tentata rapina dal finale imprevisto ha avuto come teatro una filiale UniCredit a Milano. #ANSA - facebook.com facebook
#Goretzka fa gola: il #Milan tenta il blitz per il colpo a zero x.com