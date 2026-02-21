Tenta il colpo in due case ladro scoperto dai proprietari | Stanze a soqquadro qui troppi furti

Un ladro ha tentato di svaligiare due case a Borgo Punta, ma è stato scoperto dai proprietari. Durante la notte del 19 febbraio, si è introdotto in una bifamiliare, lasciando le stanze a soqquadro. I proprietari, svegliati dai rumori, lo hanno sorpreso mentre rovistava tra le cose. L’uomo è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un quartiere tranquillo, dove i residenti sono preoccupati per la sicurezza.

Aperta una cassetta: "Avevo portato tutto in banca una settimana fa". Il malvivente è stato ripreso Ancora un furto in appartamento. O, meglio, due tentati. E’ quanto accaduto nella serata di giovedì 19 febbraio, in una bifamiliare del quartiere di Borgo Punta. Intorno alle 22, infatti, un ladro ha provato a svaligiare le due case, andandosene però a mani vuote. A raccontare quello che è successo è uno dei residenti delle stesse abitazioni. “Stavo guardando la televisione al pian terreno quando il vicino mi ha chiamato al telefono, dicendo di aver subito un furto – spiega -. A quel punto sono salito al piano di sopra e ho scoperto che il malvivente era entrato anche nelle mie camere, rovistando dappertutto e mettendo le stanze completamente a soqquadro”.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Furti, emergenza senza fine: 4 case nel mirino in una sera. “Tutte le stanze a soqquadro”A Tolentino si susseguono i furti che hanno messo in allarme la comunità.

Ladri in casa: i proprietari rientrano e trovano le stanze a soqquadroI proprietari di una casa a Nuvolento sono rientrati e hanno trovato tutto a soqquadro.

