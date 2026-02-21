Tennis | Ruud la priorità è figlia! ATP annulla sanzioni per

Casper Ruud ha deciso di abbandonare un torneo per motivi familiari, dopo che l’ATP ha introdotto una nuova regola per tutelare i giocatori in caso di nascita di un figlio. La modifica permette ai tennisti di ritirarsi senza rischiare sanzioni, favorendo l’equilibrio tra carriera e famiglia. Ruud ha confermato che il benessere della figlia resta la sua priorità, anche durante la stagione agonistica. La scelta ha attirato l’attenzione di molti appassionati di tennis.

Casper Ruud ha beneficiato della nuova regolamentazione dell’ATP che prevede l’esenzione da penalità per i giocatori che si ritirano da un torneo a seguito della nascita di un figlio. Il tennista norvegese ha potuto prendersi del tempo per stare con la famiglia senza ripercussioni sul suo ranking o incorrere in sanzioni economiche, inaugurando una nuova era di flessibilità nel circuito professionistico. La decisione dell’ATP di introdurre la “Parental Status Exemption” rappresenta un cambiamento significativo nel mondo del tennis, uno sport tradizionalmente noto per i suoi rigidi calendari e gli impegni inderogabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

