Tenerife choc uccide il figlio di 10 anni col machete e ferisce gravemente la moglie | colpito a morte dalla polizia

A Tenerife, un uomo ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete e ha ferito gravemente la moglie durante una lite in casa a Cabo Blanco. La polizia è intervenuta e ha sparato all’uomo, che è morto sul posto. La famiglia viveva in una zona tranquilla, ma quella notte tutto è cambiato in pochi minuti. La comunità locale si chiede cosa abbia portato a questa drammatica tragedia. La scena rimane sotto shock, mentre le autorità indagano sui motivi del gesto.

La dinamica della tragedia a Cabo Blanco. La notte tra giovedì e venerdì, a Arona, si è consumata una tragedia familiare che ha sconvolto l’arcipelago delle Canarie. Un uomo di 34 anni, armato di machete, ha ucciso il figlio di 10 anni e ferito gravemente la madre 26enne del ragazzino, prima di essere neutralizzato dalla Guardia Civil e dalla polizia locale intorno all’una di notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era “fortemente alterato” al momento della tragedia. Ha colpito la madre alla spalla e un agente durante l’intervento, costringendo le forze dell’ordine a sparare per fermarlo.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Uccide figlio di 10 anni a colpi di machete e ferisce compagna e agente, freddato dalla polizia a TenerifeUn uomo di 34 anni ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete, dopo aver avuto una lite familiare a Tenerife.

Massacra il figlio di 10 anni a colpi di machete, poi si scaglia contro la madre: la polizia interviene e lo uccideUn uomo ha ucciso il figlio di 10 anni con un machete, poi ha attaccato la madre del bambino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.