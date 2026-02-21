Temptation Island Marco Raffaelli sulla ex Denise | Si fa notare e cambia strada
Marco Raffaelli ha parlato della fine della relazione con Denise Farina, evidenziando come entrambi abbiano preso strade diverse. Ha spiegato che la sua ex si fa notare molto sui social e ha deciso di cambiare direzione nella vita. Raffaelli ha condiviso il significato del tatuaggio che si è fatto sull’ultimo abbraccio e ha ammesso di non essere ancora pronto per un nuovo amore. La sua testimonianza rivela un percorso di cambiamento personale.
Marco Raffaelli torna a parlare della fine con Denise Farina: racconta il loro rapporto oggi, il motivo del tatuaggio sull'ultimo abbraccio e perché non si sente ancora pronto a una nuova relazione. Marco Raffaelli e Denise Farina si sono fatti conoscere dal pubblico televisivo con la loro partecipazione a Temptation Island. Durante il loro percorso nel viaggio dei sentimenti del programma di Maria De Filippi, i due si sono detti addio e nei mesi successivi, nonostante alcuni rumors di riavvicinamento, le loro strade si sono separate definitivamente. Le nuove dichiarazioni di Marco dopo Temptation Island Nelle ultime ore Marco, grazie a un'intervista rilasciata a Eva 3000, è tornato sotto la luce dei riflettori e ha parlato del suo rapporto con l'ormai ex fidanzata e del tatuaggio che aveva fatto discutere nelle settimane .🔗 Leggi su Movieplayer.it
