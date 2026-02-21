telefono che mi fa andare a letto grazie allo shaming digitale

Un telefono che induce a andare a letto grazie allo shaming digitale ha attirato l’attenzione. La funzione di modalità notturna di Android 16 mira a migliorare il riposo, ma alcuni utenti segnalano che il sistema li sprona a spegnere lo schermo più presto. La caratteristica utilizza notifiche e promemoria per ridurre l’uso del dispositivo prima di dormire. La presenza di questa funzione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi la trova utile e chi la considera invasiva.

questo testo esamina le principali funzionalità di bedtime mode introdotte con android 16, pensate per migliorare la qualità del riposo notturno. verranno descritte le opzioni per bloccare l’uso delle app durante la notte, le modalità visive dedicate al sonno e gli strumenti di monitoraggio del sonno. l’obiettivo è offrire indicazioni pratiche per attivare e configurare queste impostazioni in modo efficace. bedtime mode. la funzionalità bedtime mode consente di programmare la limitazione delle funzionalità delle applicazioni a orari prestabiliti, impedendo l’apertura delle app dopo l’orario previsto per andare a letto. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

“Per curare la pelle mi tiro gli schiaffi prima di andare a letto, non ho mai fatto ritocchini. Non sono contenta di come mi hanno trattato a ‘Che Dio ci aiuti’”: lo sfogo di Valeria FabriziValeria Fabrizi, nota per il ruolo di Suor Costanza in “Che Dio ci aiuti”, condivide la sua semplice routine di cura della pelle e il suo pensiero sulle esperienze professionali.

Zanetti: “Mourinho indimenticabile. La prima volta che mi telefonò mi disse…”Tra i tanti allenatori incontrati nel corso di una lunga carriera, Javier Zanetti ricorda con particolare affetto e rispetto l’esperienza con José Mourinho.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.