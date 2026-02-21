Telecronaca Rai concitata alle Olimpiadi | Guarda che lei non ti sente Lo faccio capire a casa

Durante la diretta delle Olimpiadi, la telecronaca Rai ha attirato l’attenzione per un commento acceso tra Davide Novelli e Katia Colturi. La ex pattinatrice ha cercato di spiegare una situazione difficile, mentre il collega ha risposto con toni più bruschi, dicendo:

La concitata telecronaca Rai tra il giornalista Davide Novelli e la Katia Colturi commentatrice tecnica ed ex pattinatrice medagliata di short track: "È inutile che lo diciamo, non ti sente. Facile stare qui seduti a parlare".🔗 Leggi su Fanpage.it Telecronaca alle Olimpiadi: vertici Rai mobilitatiLe polemiche sulla copertura delle Olimpiadi non si placano. Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIODurante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026, la telecronaca della Rai ha fatto discutere. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. I giornalisti di Rai Sport annunciano sciopero dopo la telecronaca alle Olimpiadi del direttore PetreccaDa oggi e fino alla fine dei Giochi ritiriamo la nostra firma, in attesa che l'azienda prenda coscienza del danno che il direttore di Rai Sport ha recato all'ordine, ai telespettatori e alla Rai, si ... ilfoglio.it Olimpiadi, telecronaca Rai sotto accusa: snobbato Ghali e troppe gaffe di PetreccaTelecronaca Rai di Paolo Petrecca sotto accusa durante la cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026. Ecco cosa è successo ... davidemaggio.it Quanto manca Bragagna nella telecronaca dello short track sulla Rai... #MilanoCortinaOlympics2026 x.com Il direttore di Rai Sport lascia l'incarico dopo le Olimpiadi 2026 a causa di proteste interne e critiche per gaffe in telecronaca. https://serial.everyeye.it/notizie/terremoto-casa-rai-direttore-raisport-paolo-petrecca-dimette-860653.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook