Teatro Sannazaro | la solidarietà di Le Mani di Napoli per far rinascere il sipario

Il Teatro Sannazaro ha subito un incendio che ha danneggiato il palco e le sale. Gli artigiani di Napoli hanno deciso di intervenire, organizzando una vendita di oggetti d’artigianato a via Chiaia. L’obiettivo è raccogliere fondi per aiutare a riparare i danni causati dall’incendio. La manifestazione, intitolata “Napoli Crea”, coinvolge diversi artisti locali e si svolge questa settimana. La cittadinanza si mobilita per sostenere la rinascita del teatro.

© 2anews.it - Teatro Sannazaro: la solidarietà di “Le Mani di Napoli” per far rinascere il sipario

Gli artigiani di Napoli si uniscono per il Teatro Sannazaro: un'edizione speciale di "Napoli Crea" in via Chiaia per raccogliere fondi dopo l'incendio. Il cuore pulsante dell'artigianato partenopeo si mobilita per soccorrere uno dei templi della cultura cittadina. L'associazione "Le Mani di Napoli" ha espresso un messaggio di profonda fratellanza nei confronti del Teatro Sannazaro, devastato dal recente rogo che ha scioccato via Chiaia. Oltre alla vicinanza morale alla famiglia Sansone, l'organizzazione ha annunciato un piano d'azione tangibile per sostenere la ricostruzione della storica "bomboniera".🔗 Leggi su 2anews.it Teatro La Fenice di Venezia al fianco del Teatro Sannazaro di Napoli: “Dalle ceneri si può rinascere”Il Teatro La Fenice di Venezia invia un messaggio di solidarietà al Teatro Sannazaro di Napoli, colpito dal fuoco che lo ha danneggiato a causa di un incidente avvenuto la settimana scorsa. L’Associazione Le Mani di Napoli al fianco del Teatro SannazaroL’Associazione Le Mani di Napoli interviene dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, uno dei simboli culturali della città. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, solidarietà dal San Carlo al teatro Sannazaro; Incendio al Sannazaro, la solidarietà di artisti e intellettuali: Subito eventi per raccogliere fondi; La solidarietà del Teatro di Napoli e del San Carlo - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Teatro Sannazaro in fiamme: la solidarietà del Teatro Nazionale di Napoli. Incendio al Teatro Sannazaro: la solidarietà di UGL ai lavoratori e alla proprietàNapoli, 20 Febbraio - Un nuovo colpo al patrimonio culturale di Napoli. L’incendio che ha interessato lo storico Teatro Sannazaro riaccende i riflettori sulla ... sciscianonotizie.it Incendio Sannazaro: rete di solidarietà dai sei teatri nazionaliNapoli, 20 feb. (askanews) – All’indomani del tragico incendio che ha avvolto nelle fiamme il Teatro Sannazaro storico gioiello della tradizione teatrale e simbolo della memoria cultura collettiva, i ... askanews.it Un abbraccio ai lavoratori del teatro Sannazaro di Napoli, devastato dal fuoco, agli abitanti delle case vicine e ai prorprietari. - facebook.com facebook #intanto Incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, evacuate diverse abitazioni vicine x.com