Teams obbliga a scegliere il browser per i link | una mossa per promuovere Edge che può essere aggirata

Microsoft ha deciso di imporre agli utenti di Teams di scegliere un browser predefinito per aprire i link, con l’obiettivo di promuovere l’uso di Edge. Questa novità, prevista entro la fine di febbraio 2026, interessa soprattutto le aziende che usano frequentemente la piattaforma. Sebbene alcuni possano aggirare facilmente questa restrizione, il cambiamento potrebbe influenzare le abitudini di navigazione dei dipendenti. La decisione ha già suscitato diverse reazioni tra professionisti e amministratori IT.
Entro la fine di febbraio 2026, Microsoft introdurrà su Teams una modifica apparentemente innocua ma destinata a generare discussioni, soprattutto negli ambienti professionali. Ogni volta che un utente cliccherà su un collegamento web o su un PDF all’interno dell’applicazione, si troverà di fronte a una schermata che lo costringerà a scegliere quale browser utilizzare. Non importa quale sia il browser predefinito impostato sul dispositivo: la decisione dovrà essere presa manualmente, ogni volta. La funzione si chiama Link in Teams e, stando alla documentazione ufficiale pubblicata nel Microsoft 365 Admin Center, dovrebbe offrire agli utenti maggiore controllo sulla navigazione, permettendo di ignorare le preferenze di sistema e selezionare il browser preferito direttamente dall’app. 🔗 Leggi su Screenworld.it
