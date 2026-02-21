Tassa rifiuti | a Monza arriva la tariffazione personalizzata

A Monza, la decisione di introdurre una tariffa rifiuti personalizzata deriva dal bisogno di ridurre gli sprechi e migliorare la raccolta differenziata. Le famiglie riceveranno bollette basate sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. La misura mira a incentivare comportamenti più responsabili e a rendere più equa la distribuzione dei costi. La nuova tariffa entrerà in vigore il prossimo mese e coinvolgerà circa 70.000 utenze domestiche.

A Monza era da anni che se ne parlava: una Tari “cucita” a persona (o a nucleo familiare). Si paga solo per quanta immondizia si produce. Un progetto importante che, nelle intenzioni, ha anche quello di cercare di combattere l’abbandono dell’immondizia che nella città di Teodolinda è diventata una vera e propria emergenza. Ma per farlo serve, ancora, qualche passo “burocratico” che non è certo di immediata realizzazione. A spiegarlo, durante il consiglio comunale di lunedì 16 febbraio, è stata proprio l’assessora all’Igiene Urbana Viviana Guidetti, incalzata dal consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente). 🔗 Leggi su Monzatoday.it

