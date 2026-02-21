TAR Toscana | stop per ora alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharing

Il TAR Toscana ha respinto la richiesta di Bird Rides Italy S.r.l. di bloccare la fine del servizio di monopattini in sharing a Firenze. La decisione deriva dalla volontà del Comune di terminare il contratto con l’azienda, che gestisce circa 500 veicoli in città. Bird aveva presentato un ricorso per fermare l’interruzione, ma il tribunale ha deciso di non accogliere l’istanza. La disputa tra le parti resta aperta.

Il TAR Toscana ha respinto la domanda presentata da Bird Rides Italy S.r.l. contro il Comune di Firenze nell'ambito del contenzioso sulla decisione dell'amministrazione di concludere i servizi di sharing di monopattini elettrici sul territorio comunale. In sostanza, la società mirava a bloccare la decisione del Comune e a mantenere in vita il servizio (o a impedirne la cessazione) durante il processo amministrativo. Il TAR ha ritenuto che, al momento, non sussistano i presupposti per accordare la tutela urgente richiesta. Il giudice amministrativo osserva che le ragioni alla base della valutazione negativa della sperimentazione condotta dall'amministrazione risultano, almeno in questa fase, adeguatamente rappresentate nell'atto impugnato.