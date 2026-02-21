Tamponamento traffico nel caos | 12 persone coinvolte e code chilometriche

Un incidente ha provocato enormi disagi sulla A4, coinvolgendo 12 persone e creando lunghe code che si estendono per diversi chilometri. L’incidente si è verificato intorno alle 16, all’altezza dello svincolo di Brescia Centro, in direzione Venezia. Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, costringendo molti automobilisti a restare fermi nel traffico. La situazione ha causato ritardi e disagi nella zona, con le auto bloccate in coda.

È stato un venerdì pomeriggio complicato sull’autostrada A4. in direzione Venezia, a causa di un tamponamento avvenuto intorno alle 16, all’altezza dello scivolo di Brescia Centro. L’incidente ha coinvolto diverse auto e 12 persone in tutto, generando immediatamente rallentamenti e lunghe code. Fortunatamente, l’impatto è stato lieve e nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuta una sola ambulanza per le medicazioni sul posto, mentre la gestione della viabilità è stata affidata agli agenti della Polizia Stradale, che hanno coordinato lo spostamento dei mezzi incidentati e garantito la sicurezza lungo il tratto interessato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

