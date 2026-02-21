Tajani vola a Stoccarda Si rafforza l’intesa con la Germania

Antonio Tajani ha visitato Stoccarda, rafforzando i legami con la Germania in un momento di crescente cooperazione europea. Durante il viaggio, il vicepremier ha incontrato rappresentanti locali e discusso di progetti comuni per migliorare infrastrutture e commercio. La visita si è concentrata anche sulla collaborazione economica e sulle future iniziative condivise. Tajani ha sottolineato l'importanza di un’unione più stretta tra Italia e Germania per affrontare le sfide europee.

Mentre i riflettori della politica internazionale sono ancora puntati sulla missione lampo a Washington, il vicepremier Antonio Tajani è atterrato ieri a Stoccarda portando con sé il peso di una leadership che oggi, all'interno del Partito popolare europeo, parla una lingua comune: quella del pragmatismo e della stabilità. Seduto tra i grandi del partito, a fianco di Angela Merkel, al 38º Congresso della Cdu, il ministro degli Esteri non è un ospite di circostanza. Semmai è l'architetto di un'intesa fra Forza Italia e l' Unione cristiano-democratica che punta a trasformare l'asse Roma-Berlino nel motore immobile delle riforme di Bruxelles.