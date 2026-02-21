Sviluppo nautico al Sud L’assenza di ormeggi penalizza il settore

La mancanza di ormeggi adeguati rallenta la crescita della nautica nel Sud. Questo problema colpisce le imprese e gli appassionati, riducendo le opportunità di ormeggio e di sviluppo commerciale. Durante la 52ª edizione di Nauticsud, a Napoli, è stato mostrato uno studio di PWC Italia che evidenzia come l’insufficienza di strutture influisca negativamente sul settore. La carenza di infrastrutture rimane uno dei principali ostacoli per il settore nautico nel Meridione.

La nautica da diporto è un volano per lo sviluppo del Sud e le isole. A confermarlo uno studio di PWC Italia presentato alla Mostra d’Oltremare a Napoli, in occasione dell’inaugurazione della 52ma edizione del Nauticsud. Un effetto moltiplicatore pari a 1.8, in valore assoluto il più alto in Italia con quasi 70 miliardi di euro di indotto. Nonostante queste premesse la nautica, proprio nel Sud e nelle isole, registra un calo del 25% di fatturato e meno 35% di produttività negli ultimi due anni, a causa dell’assenza di ormeggi. Ad esempio in Campania a fronte di 70 strutture di porti da diportismo, che possono accogliere 17.🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’euforia dell’AI penalizza il settore software. Dassault crolla a ParigiA Parigi, il titolo di Dassault Systemes ha subito un forte calo in borsa.

Mega yacht in ascesa, il settore nautico torna a sorridere: "Mercato sempre più orientato verso i grandi modelli"Il settore nautico italiano riprende fiato, perché il mercato dei mega yacht continua a espandersi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.