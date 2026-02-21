Svaligiano auto mentre le vittime caricano la spesa | scoperta banda di tre uomini

Tre uomini sono stati fermati dai carabinieri di Sutri dopo aver svaligiato un’auto nel parcheggio di un centro commerciale di Viterbo. La banda ha agito mentre le vittime caricavano la spesa nel veicolo, portando via effetti personali e denaro. La segnalazione ricevuta dalla centrale operativa ha permesso di intercettare l’auto con targa straniera e bloccare i sospetti. L’intervento ha evitato che altri furti si verificassero in quella zona.

Operazione dei carabinieri di Sutri che hanno scovato i malviventi mentre facevano ritorno a Roma dopo i colpi messi a segno Nella tarda mattinata del 13 febbraio scorso, dopo una segnalazione ricevuta dalla centrale operativa di Viterbo, relativa alla ricerca di un’autovettura con targa straniera allontanatasi da un centro commerciale del capoluogo è scattata l'operazione dei carabinieri di Sutri. Operazione che ha portato all'arrestato di tre cittadini di nazionalità georgiana, di età compresa tra i 53 e i 47 anni, senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione, i tre indagati avrebbero sottratto una borsa da un veicolo in sosta, approfittando della distrazione della proprietaria impegnata a caricare la spesa nel bagagliaio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

