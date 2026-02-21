SuperEnalotto oggi venerdì 21 febbraio | estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto
Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge oggi i 124,4 milioni di euro a causa di mesi senza vincite significative, attirando molti scommettitori. Milano registra un aumento delle giocate, soprattutto tra chi spera di cambiare vita. La grande somma in palio spinge i giocatori a tentare la fortuna con numeri scelti tra i più popolari. La caccia al premio si intensifica in tutta Italia, mentre l’estrazione si avvicina.
Milano, 21 febbraio 2026 - È sempre caccia grossa al tesoro del Superenalotto: il jackpot a disposizione dell’estrazione di questa sera, sabato 21 febbraio, è di 124,4 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Ecco l’estrazione dei numeri e della combinazione vincente di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Superenalotto. Quote. Lotto. Simbolotto. 10eLotto. Le regole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
