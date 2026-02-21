Sunderland-Fulham domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sunderland e Fulham si sfidano domenica 22 febbraio alle 15:00, a causa di una posizione di metà classifica che non permette di ambire alle prime posizioni né di rischiare troppo la retrocessione. Le due squadre cercano punti per consolidare la posizione, ma sono lontane dai playoff e dal pericolo di retrocedere. Entrambe puntano a migliorare la propria prestazione, con formazioni che mostrano alcune novità rispetto alle ultime partite. La partita si preannuncia combattuta e aperta.

