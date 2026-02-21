Sunderland-Fulham domenica 22 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Sunderland e Fulham domenica 22 febbraio 2026 alle 15:00 si gioca per mantenere la posizione in classifica. Entrambe le squadre sono lontane dai primi posti e si contendono punti importanti per evitare rischi di retrocessione. Sunderland ha 12 punti di vantaggio sulla zona calda, mentre il Fulham ne ha 10. Le due squadre cercano una vittoria per migliorare la propria situazione e uscire dalla mediocrità. La partita promette tensione e intensità.

© Infobetting.com - Sunderland-Fulham (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Sunderland e Fulham si affrontano in una tipica sfida di centro classifica con ormai pochissime chance di inseguire il sogno europeo ma anche rispettivamente 12 e 10 punti di margine sulla zona retrocessione che rappresentano un bel cuscinetto. Le cose più interessanti potrebbero venir fuori in FA Cup, con i due club già qualificati per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com Manchester United-Fulham (domenica 01 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica pomeriggio il Manchester United affronta il Fulham in una partita che potrebbe dirci molto sulle ambizioni dei Red Devils. Atalanta-Napoli (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiL’Atalanta ha annunciato la volontà di continuare la sua serie positiva contro il Napoli, che domenica 22 febbraio si sfideranno alle 15:00 alla New Balance Arena. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Calcio estero, il programma del weekend: Real Madrid e Lens difendono il primato ritrovato, Tottenham-Arsenal snodo cruciale in Premier; Guida completa alla Premier League 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 9/1526 di sabato 21 febbraio 2026. Pronostico Sunderland vs Fulham – 22 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra Sunderland e Fulham, in programma il 22 Febbraio 2026 alle 15:00 presso lo storico Stadio of Light, promette intensità e ... news-sports.it Il Manchester City domina la prima frazione, il Fulham si esprime un po' meglio nella seconda ma senza riuscire a rientrare in partita. - facebook.com facebook In Premier c’è 1 neopromossa che in casa non cade mai ed è pronta a ospitare il Liverpool. E' il Sunderland che allo Stadium è imbattuto: striscia più lunga per una neopromossa inglese da fine anni ’70. I Reds restano favoriti, ma Black Cats terranno l’imbatt x.com