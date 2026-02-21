Successo Fighting System -62 kg Genoa Open Calzoni medaglia d’oro Nuovo trionfo per l’atleta perugino

Andrea Calzoni ha vinto la medaglia d’oro nella categoria Fighting System -62 kg al Genoa Open 2026. La sua vittoria arriva dopo aver battuto avversari di rilievo in una competizione che attira atleti da tutta Europa. Il talento perugino ha dimostrato grande determinazione e tecnica sul tatami, portando a casa un risultato importante per la sua carriera. La vittoria conferma il valore dell’atleta nel circuito internazionale. Ora si prepara per i prossimi appuntamenti.

Andrea Calzoni (Invictus Perugia ASD) medaglia d’oro nella categoria Fighting System -62 kg. Il talentuoso atleta ha conquistato il punto più alto del podio al Genoa Open 2026, prestigioso trofeo Internazionale del circuito Grand Prix J.J.I.F. e valido per il ranking mondiale. Alla competizione disputata al Palasport di Genova, hanno partecipato 290 atleti provenienti da 25 nazioni di quattro continenti, confermando l’alto livello tecnico della manifestazione. Reduce da uno straordinario biennio (nel 2024 ha vinto il campionato Europeo di Gelsenkirchen e nel 2025 il Campionato Italiano, il Mediterranean Open e il suo sesto campionato Europeo a Beveren), Calzoni si è imposto nuovamente nella categoria Fighting System -62 kg.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

