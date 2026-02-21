Subito dopo il Tg1 della 20 al via la striscia quotidiana che racconta il dietro le quinte e le curiosità di Sanremo

Dopo il Tg1 delle 20, parte su Rai 1 la nuova striscia quotidiana dedicata a Sanremo 2026, che svela dettagli esclusivi e curiosità sui protagonisti. La trasmissione, intitolata PrimaFestival, entrerà nelle prove, negli spazi riservati agli artisti e nelle iniziative collaterali, offrendo uno sguardo diretto sulla preparazione della kermesse. La serie di puntate accompagnerà gli spettatori fino al 28 febbraio, mantenendo alta l’attenzione sulla celebre manifestazione musicale.

D a stasera su Rai 1 si comincia a respirare l’atmosfera di Sanremo 2026 con PrimaFestival, la striscia quotidiana che fino al 28 febbraio racconterà il dietro le quinte, le curiosità e i protagonisti della kermesse canora, che per cinque giorni catalizzerà l’attenzione degli italiani. Alla guida del programma un trio al femminile formato da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Un racconto di pochi minuti per dare notizie e informazioni lampo sul festival, sentire la voce diretta dei cantanti e le loro sensazioni prima di salire sul palco dell’Ariston. Malika Ayane e i suoi “Animali notturni”: «A Sanremo porto la voglia di fregarsene del giudizio altrui» X Leggi anche › Sanremo solidale: gli accessori iconici dei big all’asta per le donne in Uganda PrimaFestival Sanremo 2026: quando inizia, chi conduce, orario.🔗 Leggi su Iodonna.it

Il dietro le quinte del discorso di fine anno: la foto storica che racconta la RepubblicaIl discorso di fine anno rappresenta un momento di riflessione e unità per la Repubblica.

Divismo, vita culturale e curiosità. Il dietro le quinte dei teatri di BolognaIl nome di Bologna compare spesso nei racconti di chi ha frequentato i suoi teatri, perché la città ha vissuto momenti importanti di spettacolo e cultura.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.