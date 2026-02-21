Studentessa segnalata ai servizi sociali dopo aver partecipato alla protesta

Una studentessa minorenne viene segnalata ai servizi sociali dopo aver preso parte a una protesta davanti alla fabbrica de L'Alba. La ragazza ha mostrato solidarietà agli operai in sciopero, portando uno striscione e urlando slogan. La partecipazione alla manifestazione ha attirato l'attenzione delle autorità e portato a questa decisione. La vicenda evidenzia il coinvolgimento dei giovani in questioni sociali e lavorative della zona. La ragazza sostiene di aver agito per solidarietà.

L'attacco dei Sudd Cobas: "Inaccettabile”. Collettivo annuncia un'assemblea per il 1° Marzo “Una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per aver partecipato ad una protesta degli operai de L'Alba. Abbiamo partecipato alla conferenza stampa che si è tenuta oggi davanti al Liceo Machiavelli Capponi perché ad Haji e alla sua famiglia va tutta la nostra solidarietà. Manifestare è un diritto protetto dalla Costituzione. Siamo di fronte ad un atto intimidatorio”. Lo hanno dichiarato i sindacalisti Sudd Cobas, ponendo l'accento su una studentessa di origini nordafricane che ha partecipato alle iniziative organizzate dal sindacato a favore degli operai della stireria L'Alba di Montemurlo (e degli operai, in gran parte pakistani, che non percepiscono a quanto pare lo stipendio da mesi). 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Studentessa in piazza coi Cobas. Segnalata ai servizi socialiLa manifestazione è quella dell’8 novembre a Firenze a sostegno dei lavoratori de L’Alba. Il sindacato: Un intervento molto pericoloso, lesivo della libertà di esercitare i propri diritti. msn.com

