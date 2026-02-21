Studente-atleta il progetto Tante esigenze e richieste Un modello ancora lontano

Uno studente che pratica sport si trova a dover gestire molte richieste e pressioni. La scuola, spesso, non supporta ancora adeguatamente questa doppia vita, creando difficoltà nel conciliare studio e allenamenti. Per migliorare questa situazione, sono necessari strumenti più flessibili e una maggiore consapevolezza tra insegnanti e studenti. Attualmente, il modello di supporto è ancora lontano dall’essere efficace. La sfida rimane nel trovare soluzioni concrete per integrare meglio sport e scuola.

Potenziare strumenti, flessibilità e consapevolezza nella scuola affinché diventi un alleato e non un concorrente del percorso sportivo. È quanto emerge dai dati dell'approfondimento territoriale nel report 'Scuola e sport per tutti', che fotografa la situazione locale mettendo in luce criticità del sistema educativo a Massa-Carrara, Livorno e Lucca, su richiesta della Commissione regionale pari opportunità e del Parlamento regionale degli studenti toscani. Le adesioni, attraverso la compilazione di un questionario con domande chiuse o a risposta breve, hanno portato a 1336 risposte. Come fascia d'età dei 1336 partecipanti: il 10 per cento ha 14 anni, il 20 per cento 15, il 20 per cento 16, il 23 ha 17 anni, il 17 ha 18 anni, il 6 percento ha 19 anni, lo 0.