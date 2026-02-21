Streaming illegale | 120 utenti nei guai finanza traccia i pagamenti

La Guardia di Finanza ha scoperto 120 utenti che utilizzavano servizi di streaming illegali, a causa dei pagamenti tracciati attraverso transazioni bancarie sospette. Le indagini, condotte sotto la guida della Procura di Bologna, hanno individuato una vasta rete di abbonamenti non autorizzati a piattaforme di streaming e pay-tv. Gli investigatori hanno analizzato i flussi di denaro per risalire agli utenti coinvolti. La scoperta ha portato alla segnalazione di numerosi clienti a rischio di sanzioni.

Abbonamenti Illegali Smascherati: La Finanza Traccia i Flussi di Denaro e Identifica 120 Utenti. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Bologna, ha svelato un'ampia rete di abbonamenti illegali a servizi di streaming e pay-tv, colpendo direttamente gli utenti finali. L'operazione, condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma, ha portato all'identificazione di 120 persone in 60 province italiane che si avvalevano di un rivenditore di Rimini per accedere a contenuti a pagamento in modo illecito. Questo approccio investigativo, focalizzato sull'analisi dei flussi finanziari, rappresenta una svolta significativa nella lotta alla pirateria digitale, superando le tradizionali tecniche di tracciamento degli indirizzi IP.