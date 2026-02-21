storica doppiezza azzurra nello skikross simone seromedis oro e federico tomasoni argento

Simone Deromedis ha ottenuto la prima medaglia d’oro italiana nello skicross ai Giochi di Milano Cortina, battendo Federico Tomasoni in una finale emozionante. La gara si è svolta sulla pista di Cortina, dove i due atleti hanno dato il massimo. La vittoria di Deromedis segna un risultato storico per lo sport italiano in questa disciplina. La doppietta rappresenta un momento speciale per il team azzurro. La competizione continua con altri atleti pronti a salire sul podio.

AGI - È storica doppietta italiana nello skicross ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Simone Deromedis ha vinto la big final conquistando la medaglia d'oro precedendo Federico Tomasoni, argento. La gara si è svolta a Livigno sotto una fitta nevicata. Partenza perfetta. Deromedis, 25 anni, trentino, portacolori delle Fiamme Gialle, con sette vittorie in Coppa del mondo all'attivo (due in questa stagione), è stato autore di una partenza perfetta, come la gara, sempre al comando. L'azzurro ha indovinato le linee più strette e ha sfruttato al meglio i tanti salti (creati artificialmente lungo il tracciato). 🔗 Leggi su Agi.it

