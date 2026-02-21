Storica doppietta azzurra nello skikross Simone Seromedis oro e Federico Tomasoni argento

AGI - È storica doppietta italiana nello skicross ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Simone Deromedis ha vinto la big final conquistando la medaglia d'oro precedendo Federico Tomasoni, argento. La gara si è svolta a Livigno sotto una fitta nevicata. Partenza perfetta. Deromedis, 25 anni, trentino, portacolori delle Fiamme Gialle, con sette vittorie in Coppa del mondo all'attivo (due in questa stagione), è stato autore di una partenza perfetta, come la gara, sempre al comando. L'azzurro ha indovinato le linee più strette e ha sfruttato al meglio i tanti salti (creati artificialmente lungo il tracciato).