storica doppietta azzurra nello skicross simone seromedis oro e federico tomasoni argento

Simone Deromedis ha conquistato l’oro nello skicross ai Giochi di Milano Cortina, portando a casa il primo titolo olimpico italiano in questa disciplina. La sua vittoria arriva dopo una gara combattuta, in cui ha superato avversari di alto livello con grande determinazione. Federico Tomasoni si è aggiudicato invece la medaglia d’argento, chiudendo in seconda posizione. La performance dei due atleti ha sorpreso gli appassionati di sport in Italia.

AGI - È storica doppietta italiana nello skicross ai Giochi olimpici di Milano Cortina. Simone Deromedis ha vinto la big final conquistando la medaglia d'oro precedendo Federico Tomasoni, argento. La gara si è svolta a Livigno sotto una fitta nevicata. Partenza perfetta. Deromedis, 25 anni, trentino, portacolori delle Fiamme Gialle, con sette vittorie in Coppa del mondo all'attivo (due in questa stagione), è stato autore di una partenza perfetta, come la gara, sempre al comando. L'azzurro ha indovinato le linee più strette e ha sfruttato al meglio i tanti salti (creati artificialmente lungo il tracciato). 🔗 Leggi su Agi.it

