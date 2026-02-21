storia e significato di macarthur park suite canzone di 50 anni fa rilanciata dalla pattinatrice alysa liu

Alysa Liu ha conquistato il pubblico durante le Olimpiadi invernali 2026, esibendosi con la sua performance sul ghiaccio sulle note di MacArthur Park Suite, una canzone di 50 anni fa. La pattinatrice americana ha eseguito salti e piroette con grande precisione, facendo volare il suo corpo sulla pista. L’interpretazione spontanea ha fatto riscoprire questa composizione musicale, portando alla ribalta anche il suo significato storico. La vittoria è arrivata dopo un’esibizione impeccabile.

Guardare la pattinatrice americana Alysa Liu (sci)volare fluida sul ghiaccio sulle note di MacArthur Park Suite nella gara individuale che le è valsa la medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali 2026 è stato puro piacere per gli occhi. La scelta della colonna sonora, però, ha fatto esultare anche le orecchie e ha trasformato l’esibizione in qualcosa di più di una semplice prova sportiva. Appena ventenne, viene spontaneo chiedersi come abbia scoperto il brano di Donna Summer del 1978, due pezzi in uno, in realtà. Merito del suo allenatore (Phillip DiGuglielmo) e del coreografo (Massimo Scali), che di anni ne hanno “qualcuno” in più e avevano individuato già per la stagione agonistica 2024-25 nei synth e nei fiati travolgenti di MacArthur Park Suite l’accompagnamento ideale per le sue acrobazie.🔗 Leggi su Gqitalia.it

Il significato nascosto dei capelli a strisce di Alysa Liu, la pattinatrice che ha vinto l’oro nel pattinaggioAlysa Liu ha scelto di tingersi i capelli con strisce colorate, un gesto che ha attirato l’attenzione durante le sue gare di pattinaggio.

La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro.

