Storia di una diserzione e di una fattoria sperduta Un soldato col rossetto
Un soldato con il rossetto ha deciso di abbandonare l’esercito e rifugiarsi in una fattoria isolata. La piccola proprietà si trova tra alberi di castagno e faggi, lontana dalle vie principali. La sua scelta ha sorpreso chi conosceva la sua storia, dato che nessuno si aspettava una simile fuga. Ora si nasconde tra le mura di quella vecchia cascina, cercando di dimenticare il passato. La sua presenza ha acceso discussioni tra i residenti del luogo.
Nel breve romanzo di H.E. Bates "Tripla eco", l'elemento della natura appare come una contraddizione al caos della guerra e la poesia del paesaggio fa venire voglia di abbandonare il fucile La fattoria era una di quelle piccole fattorie semisperdute che rimangono isolate dalle strade principali d’estate dietro strette barriere di faggi e castagni”. Siamo al terzo anno di guerra. Alice Charlesworth, la proprietaria della fattoria, ha il marito in un campo di prigionia giapponese. Più che per un’eventuale invasione tedesca, è preoccupata che le volpi le mangino le galline. Perché lì, nella campagna inglese, la guerra sembra “a un milione di chilometri di distanza”.🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Basta un filo di rossetto, storia di una moderna cinquantenneMartedì sera, nel teatro Comunale di Cavriglia, una donna di cinquant’anni ha deciso di andare a vedere lo spettacolo «Basta un filo di rossetto».
Basta un filo di rossetto. Storia di una cinquantenneMartedì sera, una donna di cinquant'anni ha deciso di andare a teatro per vedere lo spettacoloVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Contro il riarmo, contro tutte le guerre, per la diserzione -; Ma vedrete che Meloni e Schlein si spenderanno per il rush finale; Lazio, la Curva Nord a Lotito: Restiamo fuori; Si preparano alla fine di Khamenei. Ecco come si sta muovendo il regime iraniano.
Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativoAsciutto nella forma, corposo nella sintattica. Più lo sguardo sia avvicina all'inquadratura - rigorosa e geometrica - più la storia sembra mutar forma, come mutano le relazioni (sociali e familiari) ... movieplayer.it
Breve storia di una famiglia, thriller esistenzial-borgheseFinalmente una Cina urbana, borghese con i suoi grattacieli e con il suo benessere. Niente desolati spazi rurali o industrie approssimative nel nulla della provincia. Lin Jianjie, debuttante nel ... ansa.it
La storia di Gessica Disertore che stiamo seguendo e che merita un'indagine seria. Attendendo la decisione del Gip giovedì su Giallo potete leggere il nostro approfondimento #giustiziapergessica #gessicadisertore - facebook.com facebook