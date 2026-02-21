Stop alla carne equina protesta la Puglia Chef e organizzatori di sagre | Si cancella la tradizione

In Puglia, si scatena una protesta contro il divieto di macellazione equina, deciso da alcuni chef e organizzatori di sagre. La loro preoccupazione riguarda la cancellazione di una tradizione radicata, che coinvolge molte comunità locali. Ritengono che la proposta di legge possa mettere a rischio le usanze culinarie e le feste popolari. La questione accende il dibattito tra chi difende i diritti degli animali e chi vuole preservare le tradizioni. La discussione continua in Parlamento.

Monta la discussione attorno alla proposta di legge che introdurrebbe il divieto di macellazione equina. Una mozione bipartisan appena incardinata in Commissione Ambiente del Senato che prevede sanzioni pecuniarie e penali per chi macellasse cavalli, asini, muli e bardotti. Un disegno di legge che colpirebbe un importante mercato di nicchia, che vede la Puglia tra le regioni nelle quali il consumo di carne equina è più radicato nella tradizione popolare e culinaria. A Corato, nell'ambito di PrimaveraFest, dal 2024 si tiene la Sagra della Carne di Cavallo: un appuntamento giovane che è radicato nella storia del territorio.