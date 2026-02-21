Stop ai dazi di Trump dalla Corte Suprema si torna alle tariffe al 10% e al 50% per tutti
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che Donald Trump ha agito illegalmente imponendo dazi sul commercio internazionale. La decisione si basa sulla violazione di una legge federale che limita i poteri presidenziali in materia commerciale. La sentenza riporta le tariffe al 10% e al 50% per tutti i paesi, come previsto prima dell’ultima decisione. La questione ora si sposta sui possibili effetti di questa sentenza sulle relazioni economiche globali.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il presidente Donald Trump ha violato una legge federale quando ha imposto i dazi a tutto il mondo. La decisione è arrivata lo scorso venerdì, trovando d’accordo la Corte con sei voti a favore e tre contrari. La motivazione, trascritta in oltre 170 pagine, definisce le tariffe “superiori alla legge”. Quello che non dice la sentenza è cosa fare dei 130 miliardi di dollari in dazi già riscossi. Trump aveva annunciato i dazi parlando di una misura “emergenziale”, ma per la Corte andava chiesta un’autorizzazione del Congresso per esercitare un simile potere straordinario.🔗 Leggi su Quifinanza.it
Stop ai dazi, Trump contro la Corte suprema: "Volevo fare il bravo ragazzo. Ora tariffe extra al 10%"Donald Trump ha deciso di aumentare le tariffe doganali al 10%, dopo aver criticato la Corte suprema per aver preso decisioni che, secondo lui, sono influenzate da interessi stranieri.
Trump annuncia nuovi dazi dopo lo stop della Corte Suprema: “Subito tariffe globali del 10%”Donald Trump ha annunciato l’introduzione di nuovi dazi del 10% su prodotti importati, dopo che la Corte Suprema ha bloccato molte delle sue misure commerciali recenti.
Dazi: la Corte Suprema USA abbandona Trump
Argomenti discussi: Stop ai dazi di Trump, ma non a quelli sull’auto: facciamo chiarezza | Quattroruote.it; La conferenza stampa di Trump dopo lo stop ai dazi; Dazi Trump, quanto hanno incassato gli Usa e cosa succede dopo lo stop della Corte Suprema; Stop ai Dazi USA: cosa succede? - ISPI.
Borse europee in rally dopo lo stop ai dazi di Trump: Milano chiude in rialzo dell'1,5%, vola Moncler. Record ParigiA fine seduta Milano guida i rialzi con il Ftse Mib a +1,49%. Tiene il passo Parigi (+1,4%), che aggiorna i massimi storici a 8.529 punti ... affaritaliani.it
Stop ai dazi, Bruxelles: Attendiamo chiarezza. Sponda a Trump di Londra, esulta il CanadaLe reazioni della cancellerie alla sentenza della Corte Suprema. Verso il rinvio del voto sulla possibile ratifica sull'intesa commerciale Usa-Ue previsto il ... repubblica.it
Con sei giudici a favore e tre contrari, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi imposti, a partire dallo scorso anno, dalla seconda amministrazione guidata da Donald Trump - facebook.com facebook
Con una rara sentenza contraria al presidente degli Stati Uniti, la Corte suprema annulla i dazi imposti da Trump al resto del mondo Manca una base giuridica Lui giura che ci riproverà, ma si è scaricata la pistola con cui ha minacciato paesi amici e nemici Ha x.com