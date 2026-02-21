Stella Rossa vince la Coppa Korac | Mega sconfitto nonostante la grande prova di Suigo

La Stella Rossa ha conquistato la Coppa Korac grazie a una vittoria schiacciante, nonostante la buona prova di Mega. La squadra serba ha dominato il gioco fin dall'inizio, sfruttando al meglio le occasioni in attacco e mantenendo alta la concentrazione in difesa. Suigo ha tentato di riaprire la partita, ma i padroni di casa hanno controllato il ritmo fino al fischio finale. La vittoria arriva dopo una partita intensa e combattuta.

Nel 2026 si è delineata una finale memorabile della Coppa Korac, con una prestazione dominante che ha visto la Stella Rossa di Belgrado imporsi con autorità. La squadra guidata da coach Obradovic ha imposto un ritmo incessante, controllando il match dall’inizio e gestendo i momenti chiave con precisione offensiva e solidità difensiva. L’esito finale riflette una supremazia netta nei quattro periodi disputati, offrendo al pubblico una prova di continuità e determinazione. La contesa si è sviluppata attorno a un vantaggio costruito nel corso dei secondi primi quarti, quando la Stella Rossa ha mostrato una quadra piena di ritmo e scelta tattica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mega Belgrado domina l'OKK, Suigo protagonista nella Coppa KoracMega Belgrado ha vinto contro OKK, a causa di una prestazione di squadra molto intensa.

Partizan sconfitto in campo e sugli spalti nella Coppa KoracIl Partizan ha subito una sconfitta sia in campo sia sugli spalti durante la semifinale di Coppa Korac.

Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finaliSi concludono i match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Importate successo esterno per la Stella Rossa, che vince 1-0 in casa del Lilla: decisiva per gli ospiti la rete di Tebo Uche ... ilovepalermocalcio.com

Virtus, che beffa! Non basta un immenso Edwards, la Stella Rossa vince allo scadereSfuma solo negli ultimi secondi di una battaglia infinita la seconda vittoria in trasferta della Virtus Bologna, di scena in Eurolega sempre a Belgrado dopo il successo contro il Partizan. Risulta più ... gazzetta.it

COPPA RADIVOJ KORAC - Il Mega di Luigi Suigo (14 punti) piazza l'upset dominando in semifinale* il Partizan Belgrado 80-58 per regalarsi la finale contro la Stella Rossa! *Match sospeso ad inizio 4° periodo per lancio di oggetti in campo x.com

